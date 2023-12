Rete mobile e fissa: rinnovato l'accordo San Marino - Tim

Nel servizio le interviste a Luca Beccari (Segretario di Stato Affari Esteri) e Claudio Ongaro (Chief Strategy TIM s.p.a)

La rete delle telecomunicazioni sammarinesi si proietta verso il futuro. Siglato a Palazzo Begni il rinnovo della convenzione con Tim per il via dei lavori di ammodernamento e costruzione delle infrastrutture per la telecomunicazione. Tre gli aspetti principali, spiega il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari: miglioramento della copertura per la rete mobile, risoluzione del problema di hosting di reti diversi da Tim in territorio e possibilità di coesistenza di più operatori a San Marino. Previsto anche lo sviluppo di nuove soluzioni per l'attività giudiziaria e di polizia sul tema intercettazioni.

"Non è stato facile - evidenzia Beccari - capire bene quale strada prendere nell'interesse di fornire un servizio migliore ai cittadini, erano chiari gli obiettivi ma le soluzioni sono stante. Era importante soprattutto sviluppare una partnership dove è il fornitore a investire nel nostro territorio senza utilizzare risorse pubbliche. L'intesa di fatto è un rinnovo della convenzione già esistente, ma con caratteristiche nuove nell'ottica del miglioramento della copertura, risoluzione problemi rooming operatori non Tim e creare ingresso di nuovi operatori. È ancora aperta una discussione sul tema del core network, quindi i dati a San Marino che stiamo sviluppando e sul quale ci siamo dati ancora due anni per valutare soluzioni tecnologiche".

Dal Segretario di Stato Teodoro Lonfernini annunciato inoltre anche il completamento, entro il 31 dicembre, della cablatura della fibra AASS in tutto il territorio. L'accordo si focalizza anche sulla grande attenzione alla sostenibilità: "Ovviamente le infrastrutture devono essere fatte - sottolinea Claudio Ongaro, Chief Strategy TIM s.p.a - ma devono tenere conto anche del contesto ambientale. San Marino lo conosciamo anche dal punto di vista della sua bellezza e dovremmo costruire un progetto che aiuti a non essere invasivi".

Un elemento di novità introdotto con la nuova Convenzione è rappresentato dalla possibilità per l’Amministrazione di disporre di un sistema di monitoraggio e reportistica della rete TIM che insiste sul nostro territorio che sarà in grado di misurare i livelli e la qualità del servizio erogato.



