Riaperture a manifestazioni e spettacoli sul Titano: le linee guida anti-Covid

Tornano i grandi eventi a San Marino, e la Repubblica si prepara ad accogliere il pubblico, organizzando le capienze e le norme di comportamento per i partecipanti. L'aggiornamento del Decreto-legge n°97 del 1 giugno spiega quali saranno le regole da seguire per le manifestazioni: durante eventi come concerti in cui i posti saranno in piedi, la capienza massima sarà dell'80% della superficie totale, scendendo al 75% quando durante questi eventi è previsto il ballo, così da garantire il distanziamento e garantire libertà di movimento ai presenti. Se sono previsti invece posti a sedere, i presenti saranno disposti in modo alternato, garantendo la distanza tra file di sedie, senza mai superare il 50% di capienza massima in caso di luoghi chiusi, come cinema e teatri. Per quanto riguarda l'utilizzo della mascherina rimangono valide le indicazioni del Decreto 97, tranne per quanto riguarda i luoghi al chiuso dove è previsto il ballo, in cui l'uso della mascherina è sempre previsto.