Riparte la stagione di caccia al cinghiale a San Marino

A partire da sabato 16 marzo, informa la Federcaccia sammarinese, partirà la stagione di caccia al cinghiale, tramite prelievo selettivo.



Le battute potranno essere effettuate solo dal personale in possesso di specifica abilitazione e dei requisiti previsti dal Piano Pluriennale di Gestione Faunistico-Venatoria tutti i giorni della settimana, con l’esclusione dei giorni di martedì e venerdì, in orari prestabiliti, esclusivamente in postazioni fisse prestabilite ed approvate dagli Uffici competenti, in spazi ben delimitati, situate debitamente distanti dalle abitazioni.



Nello specifico il prelievo selettivo verrà effettuato per due ore al mattino, da un’ora prima ad un’ora dopo l’alba e tre ore alla sera, da un’ora prima a due ore dopo il tramonto. La Federazione ricorda che l’eventuale accesso da parte di terzi nelle postazioni adibite, comporterà l’immediata sospensione dell’attività di caccia.

La stagione di caccia al cinghiale durerà fino al 14 Agosto 2024.