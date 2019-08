Rocca Pietore: in un video lo stato dello stabile che ospitava la Colonia

ROCCA_PIETORE_PER_WEB

La notizia del cartello "Vendesi" comparso da qualche tempo fuori dalla colonia di Rocca Pietore ha sollevato innumerevoli reazioni da parte di sammarinesi e non che sono molto affezionati al luogo. Sui social tanti i commenti carichi di ricordi di estati trascorse nella struttura che in quasi 35 anni ha accolto oltre 5.000 giovani e meno giovani fino al 1999.

Questa mattina Andrea Selva ci ha inviato in redazione un filmato, girato da lui lo scorso 28 luglio, per mostrare in che stato di decadenza si trova al momento la struttura.