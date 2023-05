Rotatorie al posto dei semafori, per la Superstrada Rimini - San Marino presentato il progetto definitivo

Presentato al Congresso il progetto definitivo di riqualificazione e messa in sicurezza della Superstrada SS 72 Rimini-San Marino, redatto da ANAS. L’importo complessivo dell' investimento previsto per il progetto definitivo è stimato in circa 21 milioni di euro e per la realizzazione dei lavori si prevede un tempo utile pari a 24 mesi.

12 gli interventi che si svilupperanno lungo l’infrastruttura, che di fatto andrà a sostituire i semafori con rotatorie; tra questi la realizzazione di un nuovo innesto su Via della Gazzella con rimozione dei semafori e la realizzazione di nuove corsie di uscita e immissione dalla SS 72; la realizzazione di una rotatoria su Via della Grotta Rossa con rimozione dei semafori; nuova rotatoria al posto dell’impianto semaforico “Ex-Ghigi”; nuovo innesto su Via S.Aquilina con la realizzazione di nuove corsie in entrata ed in uscita (direzione San Marino) e la realizzazione di una nuova rotatoria per San Marino - su richiesta della Segreteria di Stato per il Territorio - per risolvere la manovra di svolta in via Dogana per i veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino e per collegare la SS 72 con la nuova viabilità in corso di realizzazione su Via Fondo Ausa, in territorio sammarinese. Verranno inoltre rifatti gli strati superficiali del manto stradale dell’intero asse della S.S. 72 e saranno chiusi alcuni accessi diretti alla S.S. 72 ed installati nuovi sistemi di informazione agli utenti.

Il segretario per il Territorio, Stefano Canti, afferma: “Il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino con propria deliberazione ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole al progetto definitivo; consentitemi un sentito ringraziamento all’Assessore alla Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo e Commercio della regione Emilia Romagna ed all’ANAS per aver svolto gli approfondimenti tecnici".

Leggi il comunicato integrale