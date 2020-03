Saltano le gite scolastiche, focus di Milano Finanza su tour operator del Titano

"Crisi nera" per i tour operator del Titano che oggi trovano spazio sul Milano Finanza. Gli operatori che hanno sede a San Marino non possono infatti beneficiare degli interventi che il governo Conte sta mettendo a punto, a causa dell'allerta-contagio, per dare sostegno al settore del turismo. Che prevedono, ad esempio, la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali. I tour operator sono stati dunque colpiti da un mannaia, scrive il quotidiano, “proprio quando era il momento di raccogliere il frutto di un anno di lavoro in occasione della stagione delle gite”. Milano Finanza sottolinea anche come quello di San Marino sia un giro d'affari fortemente interconnesso con quello italiano, “così come sono italiani più della metà dei dipendenti”. A forte rischio ora un fatturato di 100-120 milioni di euro.