San Marino 12esimo paese al mondo nel contrasto a violenza e molestie sul lavoro

Un traguardo sulla strada dei diritti umani ed una grande opportunità di cambiamento. La Repubblica di San Marino è il quarto Paese in Europa e il dodicesimo al mondo ad aver concluso il percorso di ratifica della Convenzione OIL sulla violenza e le molestie nel mondo del lavoro. IL passo decisivo a Ginevra, dove il Segretario al Lavoro Lonfernini ha depositato lo strumento di ratifica al Direttore Generale OIL. È la prima norma internazionale per la lotta alla violenza e alle molestie sul lavoro, al contrasto e alla prevenzione di comportamenti dannosi a livello fisico e psicologico, in ogni settore lavorativo e in ambito pubblico e privato. ‘Le parti coinvolte - Governo, Organizzazioni Sindacali e Associazioni Datoriali’, ha spiegato Teodoro Lonfernini, ‘stanno lavorando per predisporre un “Piano nazionale pluriennale sull’eliminazione della violenza, dalle molestie e dalle discriminazioni di genere nel mondo del lavoro” e si impegnano a promuovere l’implementazione della normativa prevista dalla Convenzione nonché a svolgere attività di assistenza e di monitoraggio". Nel video l'intervista a Teodoro Lonfernini, Segretario al Lavoro.