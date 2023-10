San Marino Aerospace: "Bilancio positivo" per il segretario Righi. Special guest Walter Villadei

Nel servizio le interviste a Corinna Sperandini (ceo Spacewear) e Fabio Righi (segretario all'Industria)

Termina il viaggio nello spazio di San Marino, con la chiusura della prima edizione di un evento con ospiti ed espositori da tutto il mondo. Almeno 100 le aziende presenti a San Marino Aerospace. Una possibilità per la Repubblica di trovare il proprio spazio in un settore in espansione. Nei vari panel si è parlato di cybersicurezza, intelligenza artificiale, nuove tecnologie. E questa mattina un momento emozionante per i ragazzi delle scuole del Titano che hanno incontrato al San Marino Stadium Walter Villadei, astronauta italiano e colonnello dell'Aeronautica, che è stato anche ricevuto in udienza dalla Reggenza.

Con gli studenti ha parlato delle curiosità legate allo spazio: come vive un astronauta, come reagisce il suo fisico alle varie sollecitazioni. E una curiosità: sul Titano è conservato un pezzo di roccia lunare. Infine la sua prossima missione, tra pochi mesi, sulla Stazione Spaziale internazionale, la prima per lui in orbita. Indosserà una tuta particolare, studiata apposta, simile a quella che ha vestito nel suo ultimo viaggio con la Virgin Galactic. Un Bilancio positivo per San Marino Aerospace, voluto dalla Segreteria all'industria di Fabio Righi.

