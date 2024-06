San Marino; conclusi gli scritti. Preside Esposito, "Soddisfatto per la preparazione degli studenti"

Nel servizio Giacomo Esposito

Ungaretti e Pirandello per l'analisi del testo, la giornalista Nicoletta Polla Mattiot tra i temi argomentativi, Rita Levi Montalcini con “l'elogio dell'imperfezione”, ma anche la minaccia atomica, il valore del patrimonio artistico e una riflessione su selfie, blog e cultura digitale: sono le sette tracce della maturità che questa mattina hanno impegnato oltre 526.000 studenti in Italia. “La maturità vi insegna a superare gli ostacoli, a credere nelle vostre capacità”; il messaggio della premier Giorgia Meloni. Tracce interessanti commenta il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Anche Claudio Marazzini, presidente onorario dell'accademia della crusca, promuove la prima prova: “Tracce non facili – commenta – ma di grande attualità”.

A San Marino invece studenti già al primo giro di boa. Si sono conclusi infatti gli scritti con la seconda prova, quella specifica per ciascun indirizzo scolastico: Latino e Greco per il Liceo Classico, Inglese, Francese e Tedesco per il Linguistico, Matematica per il Liceo Scientifico ed Economia Aziendale per il Liceo Economico. Soddisfatto per la preparazione degli studenti il preside della Scuola Secondaria Superiore Giacomo Esposito: "A livello organizzativo è andato tutto perfettamente - afferma - siamo ottimisti nel concludere entro breve i colloqui che si terranno la prossima settimana".

Nel servizio l'intervista ai maturandi e a Giacomo Esposito (Preside Scuola Secondaria Superiore)