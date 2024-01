Si trova ricoverata in ortopedia la donna investita lunedì pomeriggio a Dogana, mentre si trovava sul marciapiede di via Tre settembre. La Ford Fiesta condotta da un italiano ha sbandato in prossimità del civico n.9 di via tre settembre, altezza Data trade, centrando la badante ucraina. Per lei una prognosi di 30 giorni, che potrebbe aumentare viste le conseguenze dell'impatto.