San Marino: numerosi i visitatori in centro storico nonostante il tempo incerto

Anche in questa occasione una festa dei lavoratori particolare, senza eventi pubblici, a causa di un'emergenza covid non ancora definitivamente alle spalle. Da settimane in deciso miglioramento, comunque, la situazione a San Marino, dove ieri è stato emesso il nuovo decreto, con nuovi allentamenti delle misure. Numerosi, oggi, in Repubblica, i visitatori, che – muniti di mascherine - hanno affollato le vie del centro storico, con un buon afflusso in bar e ristoranti. Pieni, nel pomeriggio, i parcheggi nella parte alta di Città, tanto che il traffico è stato deviato in altre aree di sosta.









Anche a Rimini non sono mancati visitatori, in questo Primo Maggio; e nonostante il tempo nuvoloso in tanti hanno approfittato del giorno festivo per una passeggiata sulla spiaggia. Numerosi, infine, i controlli delle Forze dell'Ordine, per un pieno rispetto delle norme anti-contagio previste per la zona gialla.