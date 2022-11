San Marino: profilattici scontati del 30% e invito a fare il test, gratuito e riservato

L'Istituto di Sicurezza Sociale, in vista dell’1 dicembre, Giornata Mondiale per la lotta e prevenzione all’AIDS, sconta da oggi e fino al 4 dicembre, i profilattici del 30%. Si pagheranno meno, in tutte le farmacie della Repubblica, se acquistati al banco. Iniziativa che coinvolge anche la Commissione per le Politiche Giovanili che vuole riportare l’attenzione su questo tema, soprattutto tra i giovani. I dati italiani dicono che nel 2020 è aumentata la proporzione di persone con una nuova diagnosi di AIDS che ignorava la propria sieropositività. Ecco che l'organismo dedica particolare attenzione 'ai giovanissimi che talvolta ignorano l’esistenza della malattia e quali sono le modalità con cui si viene a contatto'.

Per questo Iss e Commissione invitano, senza timore, a fare il test, gratuito e riservato; a chiedere al proprio medico di base ogni tipo di informazione su questa malattia ancora esistente.