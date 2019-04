San Marino Silicon Valley 2019

Un viaggio pensato per studenti, imprenditori e magager in modo da farli immergere all'interno delle grandi realtà americane della California. È questo il “Silicon Valley Study Tour 2019” che verrà presentato alla Sala Montelupo di Domagnano domani, mercoledì 17 aprile dalle 17 alle 19:30.

I grandi gruppi della Silicon Valley sono realtà innovative non solo in campo informatico, sottolinea Andrea Censi, ma sopratutto in campo aziendale. Una nuova visione innovativa del modo di ragionare e concepire l'impresa.

Nel servizio l'intervista a Andrea Censi, imprenditore