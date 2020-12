San Marino: sospese le assemblee condominiali per il mese di gennaio

L'ASACON comunica la sospensione delle assemblee condominiali fisiche sul Titano per tutto il mese di gennaio 2021. Una decisione che è stata presa sentiti gli uffici pubblici competenti, le forze dell’ordine e le Segreterie di Stato, anche alla luce dell'ultimo decreto emesso in territorio e nell'ottica di mantenere il contagio sul territorio.







Gli Amministratori potranno adunare assemblee in presenza nei casi in cui ci siano un massimo di 4 persone e/o in casi di assoluta urgenza e necessità. I consuntivi ed i preventivi di gestione saranno approvati quando sarà possibile radunare le assemblee. Rimane l'obbligo per i condomini di pagare le rate preventivate per garantire i servizi essenziali.