Sanità: prosegue la collaborazione tra E-R e San Marino

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato, con voto unanime, il rinnovo del protocollo operativo di collaborazione sanitaria con la Repubblica di San Marino. Un'intesa strategica, con la proroga dell'applicazione dei contenuti del protocollo fino al gennaio 2025, rivolta - si spiega - a migliorare la qualità delle strutture sanitarie e sociosanitarie nei due territori.

Per gli utenti della Repubblica di San Marino sarà quindi garantito, con compensazione economica, l'accesso alle prestazioni offerte dal sistema sanitario e sociosanitario regionale. Stessa cosa per gli emiliano-romagnoli che usufruiranno dell'offerta sammarinese. Prevista, in questo modello di integrazione, anche la collaborazione tra professionisti dei vari settori oltre che la condivisione di metodi, tecniche e strumenti organizzativi.