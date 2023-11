“Scuole in campo”, cerimonia con la Protezione Civile di Marche e San Marino

Nel video, le interviste all'Assessore alla Protezione Civile Marche, Stefano Aguzzi; al Segretario al Territorio e Protezione Civile, Stefano Canti e al Sindaco di Monte Grimano Terme, Elia Rossi

550 ragazzi da 13 comuni dell'alto Montefeltro e per la prima volta anche studenti dalle scuole sammarinesi, con il coinvolgimento della protezione civile del Titano, insieme all'Associazione Radioamatori e Pompieri senza frontiere per l'evento “Scuole in campo”. Due settimane di sensibilizzazione insieme ai tanti volontari per vivere la protezione civile a tutto tondo. Cerimonia conclusiva per inquadrare il valore dell'evento, mentre l'attualità – oggi in Toscana, pochi mesi fa in Romagna e nelle Marche - chiama drammaticamente a trovare risposte a fenomeni sempre più estremi e ricorrenti.

“Dovremmo correggere noi le nostre consuetudini – ha dichiarato, intervenendo alla cerimonia, l'Assessore regionale Marche alla Protezione Civile, Stefano Aguzzi - proprio anche di utilizzo dei territori, puntando sulla sicurezza, ma anche sulla prevenzione più in generale, per quel che riguarda questi aspetti atmosferici sempre più estremi. L'iniziativa di oggi è proprio votata a questo; e ringrazio il Sindaco Elia Rossi, tutti gli altri amministratori, ma soprattutto la Protezione Civile, e di San Marino e del nostro territorio, per quello che fanno regolarmente per quello che vorranno continuare a fare, visto che oggi è proprio un momento di proselitismo anche verso i cittadini giovani, che potrebbero aderire al loro attività”.

Ci sono le autorità del territorio, in una cerimonia iscritta anche nelle celebrazioni del 4 settembre, e all'evento arriva il messaggio del Vice premier, Antonio Tajani e il video messaggio del Ministro per la Protezione Civile Musumeci. Il ruolo dei volontari come comunità che agisce nell'emergenza al di là dei confini, reso ancor più significativo dalla collaborazione tra due territorio e due Stati, nell'azione e nella formazione, partendo dai bambini:

“Eventi come questo servono proprio per far capire come occorra veramente fare sistema nei momenti di difficoltà e di catastrofi – dice il Segretario al Territorio e Protezione Civile, Stefano Canti - lo vediamo anche, non solo nell'ultimo periodo di maggio, con l'alluvione che c'è stata nella regione Emilia Romagna, ma proprio in questo momento qui nelle nella regione Toscana. Quindi anche noi come Repubblica di San Marino saremo chiamati a prestare servizio e ci fa molto piacere, perché in questi momenti veramente occorre fare sistema”.

“Dal punto di vista della formazione – aggiunge il Sindaco di Monte Grimano Terme, Elia Rossi - è chiaro, i ragazzi sono il futuro. A loro dobbiamo spiegare cosa vuol dire fare il volontario di Protezione Civile, che non è necessariamente come intervenire, quello è un altro momento della formazione. Prima di tutto, dobbiamo spiegare ai nostri ragazzi che cosa vuol dire fare comunità, anche tramite un servizio di aiuto e di sostegno a chi in quel momento ha bisogno”.

Nel video, le interviste all'Assessore alla Protezione Civile Marche, Stefano Aguzzi; al Segretario al Territorio e Protezione Civile, Stefano Canti e al Sindaco di Monte Grimano Terme, Elia Rossi