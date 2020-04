Segreteria Interni: posticipati alcuni termini di pagamento

La Segreteria Interni informa riguardo una recente deliberazione del Congresso di Stato in merito ad alcuni posticipi di termini di pagamento e in particolare che: la scadenza dei termini di pagamento dei contributi previdenziali di Sicurezza Sociale riferito al mese di marzo 2020, è prorogata al 30 aprile 2020; la scadenza dei termini di pagamento del canone di locazione di edilizia sovvenzionata è prorogata, per i canoni del mese di aprile, fino al 30 giugno 2020; il pagamento della tassa di circolazione con scadenza fino al 31 maggio è posticipato al 30 giugno 2020; i termini di scadenza per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas emesse successivamente al 17 aprile e fino al 30 giugno 2020, sono fissati in 60 giorni dalla data del 31 agosto 2020. Infine è autorizzata la consegna a domicilio della corrispondenza a firma con le modalità indicate in nota del Direttore Generale di Poste San Marino SpA.