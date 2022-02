Siccità, Agricoltori sammarinesi: "Cali produttivi se si continua così, chiediamo infrastrutture"

l'intervista a Gian Luca Giardi

Le giornate di sole e il rialzo delle temperature hanno riportato in primo piano la questione siccità, soprattutto per l'agricoltura. In questo momento a San Marino non si registrano criticità rilevanti, spiega l'Associazione sammarinese produttori agricoli, ma la situazione, dicono, è da “tenere sotto controllo”.

L'associazione si sofferma anche sull'importanza dell'acqua per gli animali al pascolo e lancia un appello alle istituzioni, affinché siano realizzati progetti e infrastrutture per raccogliere le acque da poter usare nei periodi di secca. Il problema, spiegano gli agricoltori, è ormai cronico. E con temperature più alte in pieno inverno, il rischio gelate è dietro l'angolo.

