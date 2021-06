Sicurezza e prevenzione: la realtà di L'Antincendio Sammarinese

Sicurezza e prevenzione: la realtà di Antincendio Sammarinese

L’Antincendio Sammarinese si caratterizza nei settori antincendio e sicurezza sul lavoro nella Repubblica di San Marino e nel centro Italia, per l'obiettivo costante di sensibilizzare il mercato sulle norme in materia di sicurezza sul lavoro, offrendo alle imprese un servizio in cui competenza e formazione rappresentano due aspetti fondamentali.

"30 anni fa abbiamo visto in questa attività - spiega Jader Tosi - la possibilità di svolgere qualcosa di importante dedicato alla sicurezza, alle persone, con un certo imprinting che ci contraddistingue, l'attenzione agli altri. L'Antincendio Sammarinese, come si può capire dal nome, è nata come un antincendio tipico poi ci siamo trasformati. Oggi è un azienda a tutto tondo che serve molta clientela anche sul territorio italiano: copriamo direttamente due regioni le Marche e l'Emilia Romagna. Andiamo inoltre anche in tutto il territorio nazionale con accordi con aziende simili alla nostra, distinte per essere certificate ed abilitate tramite Accredia".

"La nostra attività è nata appunto come servizio alle imprese proprio per tutelare il patrimonio dei nostri clienti - aggiunge Oliviero Alessandrini - perché con un servizio di buona qualità si riescono a bloccare nel nascere i possibili problemi. Oggi offriamo anche tanti dispositivi di protezione individuale, che servono per tutelare la salute dei dipendenti dei nostri clienti ma nello stesso tempo anche per dare un comfort migliore per lavorare meglio; in modo tale che la produttività ne tragga un beneficio".

Nel servizio le interviste a Jader Tosi (L'Antincendio Sammarinese) e Oliviero Alessandrini (L'Antincendio Sammarinese)