Sindacati e Governo firmano l'accordo di stabilizzazione precari PA

Firmato l'accordo di stabilizzazione per i precari PA tra sindacati e governo. Gli effetti partiranno da domani e riguardano circa 300 lavoratori pubblici. Un risultato molto positivo, sottolineano i dirigenti delle tre Federazioni Pubblico Impiego, sintesi di una mediazione di due posizioni inizialmente molto distanti.

Come nelle precedenti stabilizzazioni sono previste una prima fascia a cui accedono i dipendenti che al 31 dicembre 2021 abbiano maturato tre anni di servizio o cinque anni per il personale docente, e una seconda fascia che prevede una anzianità di servizio di due anni per i dipendenti PA o tre anni per il personale docente.

Sancito anche l'impegno ad avviare la trattativa per il rinnovo del contratto PA e create le premesse affinché non si verifichi più il fenomeno del precariato.