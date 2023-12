Smac: pagamenti con la Card nelle mense. Carburante: dal 2024 scontrino registrabile in autonomia sull'app

D'ora in poi si potrà pagare con Smac card in tutte le mense del territorio sammarinese. Un progetto avviato lo scorso settembre a seguito dell'installazione di un nuovo software gestionale sulle casse. Un servizio in più che agevola gli utenti. Ma non è l'unico. Novità anche sul fronte carburante, a partire dal 1 gennaio 2024. Obiettivo: semplificazione e meno distorsioni, consentendo agli acquirenti di eseguire in autonomia la ricarica della smac dopo aver fatto rifornimento, registrando il proprio scontrino sull'app.

Questo grazie all'implementazione a livello tecnologico di quest'ultima, con l'introduzione della nuova funzione MISMaCCO. "Abbiamo previsto una modalità informatica affinché chi si serve del self-service possa caricare direttamente lo scontrino sull'applicazione - spiega il segretario alle Finanze, Marco Gatti -, mentre chi si rivolge al distributore avrà una funzionalità completamente automatica, che entrerà in funzione più avanti e permetterà ai benzinai di dover compiere meno operazioni".

La nuova funzionalità mette a disposizione degli acquirenti un procedimento più snello e veloce, anche al di fuori degli orari di apertura dei distributori, e limita le distorsioni, sollevando gli operatori da ricariche con scontrini difficilmente verificabili.

Nel video l'intervista al segretario alle Finanze, Marco Gatti