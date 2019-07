Solidarietà: oltre 11mila euro raccolti con la "Cena sotto le stelle", il ricavato per aiutare Lorenzo Menicucci

Alcune immagini della "Cena sotto le stelle"

Oltre 11mila euro raccolti con un solo evento. Grande prova di solidarietà ieri a Domagnano per aiutare un ragazzo e la sua famiglia. La Cena sotto le stelle, organizzata al Ranch Francischin, è stata pensata per raccogliere fondi a favore di Lorenzo Menicucci, giovane colpito da aneurisma, e dare supporto ai suoi cari coinvolti nelle cure. Durante la serata momenti conviviali, di musica, poesia e giochi, come la lotteria. La cifra raccolta tramite le diverse attività e le donazioni di chi non era presente alla cena saranno trasferite alla famiglia. Soddisfazione è stata espressa degli organizzatori tra i quali I Nuovi Serenissimi e il comitato civico Rispetto. "Quello che ci ha resi felici è il cuore dei sammarinesi - dice Antonio Raschi, uno dei promotori - ed è questo il bello della San Marino di oggi".