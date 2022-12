Solitudine a Natale: 78% di chiamate in più rispetto al pre pandemia al Telefono amico

Il Natale è il periodo più bello dell’anno, ma per chi è solo è anche il momento in cui il disagio si fa sentire più forte. Telefono Amico Italia, per il nono anno consecutivo, terrà attivi i propri servizi di ascolto e sostegno per tutta la notte di Natale e di Santo Stefano. Una vera e propria maratona di ascolto che impegnerà quasi 300 volontari e che nel 2021 ha potuto dare risposta ad oltre 640 persone: il 26% in più rispetto al Natale precedente, il 2020, e ben il 78% in più rispetto al Natale 2019, l’ultimo prima della pandemia.

A telefonare sono stati in prevalenza uomini, di età compresa tra i 46 e i 55 anni. Le problematiche prevalenti di chi ha chiamato sono state bisogno di compagnia e solitudine. A usare la chat, invece, sono state in maggioranza donne, spesso molto giovani, tra i 19 anni e i 25. “In questi ultimi anni sono aumentati i ragazzi che ci contattano per problemi di depressione – raccontano gli operatori - persone che a soli 30 anni hanno la sensazione che la loro vita non abbia senso. Ma a Natale riceviamo anche telefonate bellissime: ci chiamano semplicemente per ringraziarci di essergli stati vicini in un momento particolarmente difficile”.

Per tutti i contatti:

Numero nazionale 02 2327 2327

Chat di WhatsApp Amico 324 011 7252

www.telefonoamico.it