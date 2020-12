Spostamenti dei sammarinesi in zone gialle, Segretario Beccari: "Domani muoversi solo per necessità, lunedì incontro con le Prefetture"

Sentiamo Luca Beccari

Il segretario agli Esteri, Luca Beccari, approfondisce la questione degli spostamenti da San Marino alle zone gialle, visto l'atteso ritorno in questa colorazione di Emilia Romagna e Marche. Beccari rivolge un appello ai sammarinesi, con l'invito a spostarsi, nella giornata di domani, solo per effettiva necessità.





Lunedì, infatti, è previsto un incontro con i Prefetti di Rimini e Pesaro per arrivare a delle indicazioni precise sulle modalità di movimento dei cittadini dei rispettivi territori. All'incontro parteciperà anche il segretario alla Sanità, Roberto Ciavatta.

Con il ritorno in zona gialla delle due aree, spiega Beccari, si dovrebbe tornare alle regole precedenti, ma aggiornate con le indicazioni del nuovo decreto italiano. Ci si dovrà confrontare, infatti, anche sullo spostamento da e verso il Titano in vista del periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio in cui, per gli italiani, sarà vietato spostarsi tra Regioni. "Con le nuove disposizioni - prosegue il Segretario agli Esteri - devono essere conformate le linee di applicazione corrette".