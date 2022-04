Sviluppo Sostenibile: fra i progetti la riqualificazione del Cinema Turismo

Alla seduta del Tavolo per lo Sviluppo Sostenibile, tenutasi nella sala del Castello di Borgo Maggiore martedì pomeriggio, il Segretario Stefano Canti ha presentato il documento che presenta le azioni che San Marino intende mettere in campo per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.









Spicca fra i progetti descritti - si legge in una nota - la riqualificazione del Cinema Turismo come spazio polifunzionale e la sua integrazione attraverso l’ampliamento del parcheggio Marino Giangi. Nel documento anche il potenziamento dell’Ufficio Statistica, il ripensamento dell’offerta formativa superiore sammarinese con l’introduzione di indirizzi tecnici, l’introduzione dell’educazione ambientale in ogni ordine e grado di scuola, la realizzazione di un nuovo Ospedale di Stato più autonomo dal punto di vista energetico. Prevista anche la realizzazione di un vasca di raccolta dell'acqua sul Rio San Marino che possa sopperire alle sempre più frequenti crisi idriche nel periodo estivo e il suo affiancamento a una centrale idroelettrica, che potrà produrre energia da fonte rinnovabile e costituire una risorsa aggiuntiva per la rete elettrica sammarinese.



La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile verrà supervisionata dal coordinatore del Tavolo Marco Affronte e successivamente giungerà in Consiglio Grande e Generale per approvazione. “Lo stesso documento – afferma il Segretario Canti – sarà presentato all’Architetto Stefano Boeri per poter adeguare, sulla base delle linee guida concordate, il nuovo Piano Regolatore della Repubblica di San Marino”.