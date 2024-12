Tre castelli al buio per un'ora; disservizi a Chiesanuova, Fiorentino e Montegiardino

Ci hanno impiegato circa un'ora i tecnici del servizio elettrico dell'Aass per ripristinare completamente la fornitura elettrica che ieri sera, dalle 20:40, si è interrotta in alcune aree di San Marino. In particolare, a rimanere al buio i castelli di Chiesanuova, Fiorentino e gran parte di Montegiardino. All'origine un guasto ad un cavo di media tensione. Gli abitanti di Fiorentino sono stati i primi a “rivedere la luce”, dopo circa 20 minuti dal blackout; gli ultimi a Chiesanuova. Alle 22:00 il servizio elettrico era stato ripristinato ovunque.

Un guasto che non ha alcuna correlazione con quello che, il 14 novembre, ha coinvolto alcune zone di Domagnano, Serravalle e Dogana.

In caso di disservizi estesi – di media tensione – il sistema Aass allerta automaticamente i tecnici reperibili. Quando invece i guasti coinvolgono singoli contatori o aree più limitate, è possibile chiamare il numero 0549-887777, riportato anche in ogni bolletta.