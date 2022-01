Turismo: Pedini Amati alla fiera internazionale del turismo di Madrid

Il Segretario al Turismo Federico Pedini Amati ha partecipato ieri al Fitur, la fiera internazionale del turismo di Madrid che torna in presenza dopo le restrizioni del Covid-19. Inaugurato in giornata lo stand italiano in cui, grazie agli accordi bilaterali in ambito turistico, trova spazio anche San Marino. Presenti al taglio del nastro, oltre al Segretario Pedini Amati, l’Ambasciatore italiano in Spagna Riccardo Guariglia e il Presidente di ENIT Agenzia Nazionale del Turismo, Giorgio Palmucci.

Hanno visitato gli spazi sammarinesi anche il Presidente di Alpitour Gabriele Burgio e il Direttore Europa dell’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite UNWTO Alessandra Priante. “Prima di tutto - scrive il Segretario al Turismo - dobbiamo sottolineare come un evento così importante per il mondo del turismo torni ad essere in presenza dopo due anni davvero difficili. L’emergenza sanitaria, l’abbiamo ribadito più volte, ha colpito il settore turistico più di ogni altro settore dell’economia ma qui, oggi, avverto da parte dei colleghi delle altre Nazioni e degli operatori del sistema che ho avuto modo di incontrare il giusto ottimismo”.

La fiera, organizzata presso l'area per congressi e fiere madrilena di Ifema, termina il 23 gennaio.