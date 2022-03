Ucraina: primi profughi a San Marino, attesi a decine. Esteri: numero di telefono, mail e conto corrente dedicati

Sarebbero già arrivati sul Titano i primi profughi in fuga dalla guerra in Ucraina, il condizionale è d'obbligo perché lo avrebbero fatto autonomamente per raggiungere madri, sorelle o nonne già in territorio come assistenti agli anziani. La Segreteria e il Dipartimento Esteri seguono di ora in ora una vicenda in evolvere e stimano l'arrivo in Repubblica di decine di civili. Intanto hanno convocato la cabina di regia annunciata in conferenza stampa per coordinare gli aiuti. Le Istituzioni si muovono su più fronti per garantire la migliore accoglienza.

A iniziare dall'individuazione delle strutture che possano accogliere fin da subito donne e bambini. Con la Protezione Civile che lavora per reperire strutture autonome. Una delle ipotesi gli appartamenti a Montegiardino, una decina, utilizzati in passato per le quarantene degli stranieri presenti in territorio e con una capacità ricettiva di 25 persone. Si sarebbero fatti avanti anche un albergo e la Caritas San Michele. L'invito ad ospitare è rivolto anche alle famiglie sammarinesi che hanno possibilità in questo senso.

Nel corso della giornata Palazzo Begni fornirà maggiori dettagli, come recapiti per rispondere ad ogni istanza e richiesta di informazioni sulle modalità di ingresso e di accoglienza e un conto corrente dedicato alla solidarietà.