Ufficio del Turismo: emesso bando per Dirigente Unità Organizzativa

la Direzione Generale della Funzione Pubblica ha indetto una procedura di selezione pubblica per titoli e colloquio professionale, motivazionale ed attitudinale per il reclutamento della figura di: Dirigente Unità Organizzativa (UO) Ufficio del Turismo.

Le domande potranno essere presentate entro le 18 di lunedì 28 febbraio 2022 via Tnotice

Sui requisiti e il bando informazioni su https://www.gov.sm/pub1/GovSM/Bandi-Pubblici-di-Reclutamento/Concorsi-pubblici-e-selezioni.html

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione Generale della Funzione Pubblica al n.0549-882837 o inviando e-mail a info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm Per chi lo desidera, sulla pagina FB della Segreteria Affari Interni è già disponibile un post da condividere sui social: https://www.facebook.com/SegreteriaAffariInterniSM/photos/a.1755168461469000/3107627812889718