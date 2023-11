"Un mondo più dolce": presentata l'edizione 2023 del Natale delle Meraviglie

Presentazione del Natale delle Meraviglie

“Un mondo più dolce” è il tema del Natale delle Meraviglie 2023 a San Marino. Messaggio che vuole essere anche un auspicio per il futuro: ad anticipare la presentazione infatti il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati ha chiesto un minuto di silenzio in ricordo di Giulia Cecchettin.

"In questi giorni abbiamo vissuto qualcosa di drammatico - afferma Pedini Amati - e abbiamo voluto ricordare anche noi oggi questo tragico evento però la vita deve andare avanti e si ritorna all'epoca del Natale, ed è giusto presentare questa nuova edizione come momento dolce, piacevole e rinnovato. Quest'anno è l'anno della dolcezza e dei sentimenti. Riportare ad una situazione molto familiare".

Tante le attrazioni pensate per le famiglie che riempiranno il Centro Storico dal 25 novembre al 7 gennaio. “Il nostro Natale – aggiunge Pedini Amati – è ormai riconosciuto e attira visitatori da tutta Italia”. Evento targato per il secondo anno consecutivo da NexTime eventi.

"La sfida di ogni anno è rinnovarsi - aggiunge Alberto Di Rosa, NexTime Eventi - partiamo da maggio pensando, cosa ci inventiamo? Quest'anno abbiamo voluto interpretare la dolcezza, non solo con grandi dolci in Centro Storico ma anche dalle attrazioni più particolari come la Casa dei Cuori Dolci in Piazza della Libertà e la Fabbrica del Cioccolato. Il concept andrà anche a giocare sui sentimenti dell'amore e della dolcezza".

LE ATTRAZIONI PRINCIPALI

Le attrazioni principali de “Il Natale delle Meraviglie 2023/2024” saranno cinque, la Casa dei Cuori Dolci, l’Ice Park, la Dolce Mostra, la Fabbrica del Cioccolato e il Grande Albero. La “Casa dei Cuori Dolci” è una casa luminosa di pan di zenzero dalla quale prenderanno vita quotidianamente dei live show (16 e 17 dicembre e dal 23 dicembre al 7 gennaio alle 17, 17.30, 18, 18.30); “Ice park”, la pista di pattinaggio sul ghiaccio situata all’interno della Cava dei Balestrieri (dal 25 novembre al 22 dicembre con apertura dalle 10.30 alle 23 nei week end e nei giorni festivi e dalle 15 alle 18.30 nei feriali. Dal 23 dicembre al 7 gennaio dalle 10.30 alle 23. Ingresso 10 euro per 60 minuti, 7 euro per 30 minuti); la “Fabbrica del Cioccolato” una grande tensostruttura riscaldata con scenografie, luci natalizie, laboratori e spettacoli dove gli assistenti di Babbo Natale Goloso aiuteranno i bambini a scrivere la ricetta di un dolce speciale e le loro letterine per Babbo Natale da imbucare nella grande cassetta postale. Sarà inoltre presente un laboratorio di dolci nel quale i più piccoli potranno giocare con la pasta modellabile. Babbo Natale incontrerà lì i bambini più piccoli. La struttura della “Fabbrica di Cioccolato” ospiterà anche il family show “Alla scoperta di un mondo più dolce” (8, 9 e 10 dicembre, due repliche quotidiane alle ore 15:30 e alle 17:30, ingresso 5 euro). Dall’8 al 10 dicembre Babbo Natale sarà invece in “Galleria Cassa di Risparmio”, dove sarà esposta per tutta la durata dell’evento anche la “Dolce Mostra” di sculture di cioccolato del Maestro Rinaldini. Su Piazzale Domus Plebis dal 16 dicembre sarà posizionato “Il Grande Albero” di luci.

IL PALINSESTO EVENTI

Il 25 novembre alle 17 a Porta San Francesco si terrà la Cerimonia di accensione delle luminarie, a seguito della parata itinerante della Santa Claus Funky Band nelle vie del Centro Storico dalle 17. L’8, il 9 e il 10 dicembre si terranno i Family Show “Alla Scoperta di Un Mondo più Dolce” (Campo Bruno Reffi). Il 16 dicembre alle 17 sarà inaugurata la “Casa dei Cuori Dolci” in Piazza della Libertà. Il 31 dicembre la “Festa di Fine Anno” con DJ Set su Piazzale Lo Stradone; il 6 gennaio lo spettacolo dell’Epifania per le Contrade del Centro Storico.



Nel servizio le interviste a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato Turismo) e Alberto Di Rosa (NexTime Eventi)