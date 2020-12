Via libera al vaccino anti-Covid Pfizer-Biontech, l'EMA: "Possiamo garantire sicurezza e efficacia"

L'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha dato l'ok condizionale al vaccino anti-Covid Pfizer-BioNTech. "Al momento non ci sono indicazioni che il vaccino non funzionerà contro la variante del Covid": lo ha detto Emer Cooke, direttrice esecutiva dell'Agenzia del farmaco (Ema) in conferenza stampa. "Abbiamo raggiunto questo traguardo grazie alla dedizione di scienziati, medici, e volontari della sperimentazione, nonché a molti esperti di tutti gli Stati membri dell'Ue - ha aggiunto - Possiamo garantire ai cittadini dell'Ue la sicurezza e l'efficacia di questo vaccino che soddisfa gli standard di qualità necessari". Il vaccino potrà essere utilizzato sopra i 16 anni di età.





Il presidente del comitato per i medicinali umani (Chmp) dell'Agenzia europea del farmaco Harald Enzmann specifica che al momento non ci sono abbastanza dati sull'efficacia del vaccino sulle donne in gravidanza, "per loro - ha specificato- raccomandiamo un approccio caso per caso". "Abbiamo bisogno di più dati sulle donne incinte, - ha aggiunto - per le quali consigliamo un approccio caso per caso", ha spiegato.



Enzmann raccomanda, a nome dell'EMA, di continuare a lavarsi le mani di frequente, usare le mascherine e mantenere la distanza fisica "perché al momento non possiamo essere certi che la vaccinazione impedisca il contagio e su questo è in corso una sperimentazione".



La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen ipotizza che la Commissione Europea autorizzerà stasera l'immissione sul mercato del vaccino.