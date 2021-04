Vita indipendente: Attiva-Mente fa il punto su cosa offre e non offre lo Stato in termini di opportunità e servizi

A un mese dalla celebrazione in tutta Europa della Giornata della Vita Indipendente, Attiva-Mente fa il punto su cosa offre lo Stato e la società sammarinese in termini di opportunità e servizi a soggetti con qualsiasi forma di disabilità. Si va dall'appoggio familiare ai servizi di sostegno e sollievo alla domiciliarità, alcuni garantiti in forma gratuita e altri compartecipando alle spese. “Un’altra opzione utile per alleggerire il carico assistenziale, ricorda Attiva-Mente, è la figura del Caregiver ma ancora a San Marino non trova un’applicazione giuridica e normativa.









Abbiamo inoltre, il Progetto di residenza semi-protetta, curato e gestito da Enti associati privati che hanno a cuore la questione del “Dopo di noi”. Non esiste purtroppo – sottolinea l'associazione – la figura dell’Assistente Personale autogestito, che è lo strumento più efficace per poter realizzare appieno la Vita Indipendente, permettendo alla persona non autosufficiente di integrarsi nel tessuto socio-economico del Paese e diventando soggetto attivo e produttivo nell’ambito della formazione, del lavoro e dell’impegno sociale. “Quale tra queste possibilità – si chiede, infine, Attiva-Mente – può essere la soluzione migliore? Ebbene – conclude - soltanto su una sola cosa sarebbe auspicabile astenersi: determinare la vita delle persone con disabilità scegliendo per conto loro”.