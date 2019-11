World Travel Market: San Marino presente alla fiera internazionale sul turismo

Nel servizio l'intervista a Franca Rastelli (Responsabile Marketing e Comunicazione Ufficio del Turismo)

Un palcoscenico internazionale per far conoscere sempre di più San Marino. È il World Travel Market di Londra, evento leader per l'industria dei viaggi arrivato alla 40° edizione. Anche quest'anno l'Ufficio del Turismo di San Marino è presente con un proprio stand per promuovere le destinazioni del territorio e confrontarsi con realtà provenienti da tutto il mondo.

Confermato anche in questa edizione lo “speed networking”, iniziativa che consente a blogger e influencer tra i più seguiti a livello mondiale di scoprire la realtà sammarinese.

