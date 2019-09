13 settembre: torna Mi Gusto San Marino

Torna lungo le vie del centro storico di San Marino Città, il 13, 14 e 15 settembre Mi Gusto San Marino. L’iniziativa enogastronomica raggiunge la 6^ edizione e lo farà con tante novità; L’evento come ogni anno sarà in concomitanza con il weekend del Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini. L’evento organizzato dalla Cooperativa il Garage in collaborazione con la Segreteria di Stato al Turismo e l’Ufficio per il Turismo, premia il suggestivo e invitante Centro Storico di San Marino, patrimonio dell’Umanità UNESCO, quale location ideale per accompagnare il visitatore in un percorso enogastronomico tra le vie della Repubblica, alla scoperta delle eccellenze culinarie del territorio. Saranno infatti anche quest’anno i migliori ristoratori e produttori locali a dare vita a un vero e proprio itinerario del gusto, un percorso suggestivo di specialità regionali e internazionali, in grado di appagare i palati di tutti, dai più raffinati ai rustici, non dimenticando bambini e bikers. Mi Gusto San Marino propone fin dalla sua nascita percorsi culinari personalizzati e d’eccellenza: menù di carne, di pesce, vegetariani e vegani, conditi da birre artigianali, vini pregiati del territorio e cocktail a tema. Fondamentale, anche in questa edizione, sarà la rinnovata collaborazione con i ristoranti del Centro Storico, che proporranno un piatto o un menù legato alle tradizioni del territorio per tutti e tre i giorni dell’evento. Oltre ai percorsi culinari saranno presenti Stand con prodotti d’eccellenza di Aziende Agricole del territorio e del circondario, point dedicati al Finger e Street Food, showcooking con i migliori chef della zona. Per la prima volta dopo 5 edizioni, caratterizzate da un entusiasmo e una partecipazione del pubblico sempre maggiore, il numero di attività enogastronomiche che prenderanno parte a Mi Gusto San Marino saranno oltre 50! Un traguardo che conferma la manifestazione come una delle più amate e importanti fiere dedicate al FOOD del territorio e non solo. Mi Gusto San Marino vuole inoltre rafforzare la collaborazione tra le diverse attività economiche che abitano il Centro Storico: oltre alla ristorazione, saranno coinvolti tutti i rami dell’economia locale, attraverso uno specifico ruolo delle attività commerciali, turistiche ricettive, produttive e dell’artigianato, grazie anche a una rinnovata e quanto mai prolifica collaborazione con il Misano World Circuit e tutto il team organizzativo del Gran Premio di Octo di San Marino e della Riviera di Rimini.