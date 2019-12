4^ Sagra del Cicciolo, Chiesanuova riscopre la tradizione

La fame, si sa, aumenta col freddo. Non si tratta di una mera sensazione, ma di una necessità fisiologica. E cosa c'è di meglio di un sacchetto pieno di "sani" ciccioli nostrani per affrontare il rigido inverno? È con questo spirito che la Giunta di Chiesanuova è lieta di presentare la 4^ edizione della Sagra del Cicciolo che si terrà domenica 5 gennaio nella locale Piazza Salvatore Conti (RSM). Una vera e propria festa all'insegna del più saporito prodotto del maiale, realizzato per l'occasione da squadre di esperti che, dalle 9 del mattino, si daranno battaglia a colpi di paiolo per aggiudicarsi il titolo finale. I ciccioli saranno infatti giudicati da una giuria di intenditori che, al termine, decreteranno "il miglior cicciolo". Per i più golosi, i ciccioli appena "sfornati" saranno messi in vendita dalle ore 11.00. Parte del ricavato sarà devolto al progetto solidaristico "Chiavi di casa" della Fondazione C'entro Anch'io, ideato per creare una struttura residenziale protetta dove possano vivere persone con disabilità intellettiva. Nel pomeriggio animazione e “stand up comedy” con Alessandro Ciacci. Si sottolinea che i concorrenti dovranno essere forniti di tutti gli strumenti necessari, mentre la materia prima è fornita dall'organizzazione. Per iscriversi ed avere ulteriori informazioni, è sufficiente telefonare al 335 7348387. In caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata a domenica 12 gennaio.

c.s. Giunta di Castello di Chiesanuova