A San Marino le prime Acconciature “Eco-Sostenibili”

Non è bastata una semplice perturbazione atmosferica ad inficiare il corso della singolare performance andata in scena giovedì scorso al salone Hair Wellness, dove una platea rapita e in preda ad attimi di pura meraviglia, ha assistito a pettinature dal sapore dadaista, oltreché ecologista. Un format in cui si è voluto applicare l’arte del taglio alla sostenibilità ambientale, e che ha visto scendere in campo il San Marino Green Festival a fianco dell’equipe di Hair Wellness. I presenti hanno potuto così seguire in diretta il taglio sulla modella, per il quale il maestro coiffeur Pier Marino De Biagi ha attinto cose e ninnoli riciclati dai cassetti della memoria. È seguito un momento conviviale con frutta e tisane e al congedo agli ospiti è stato consegnato un dono all’insegna del green (una simpatica piantina grassa alloggiata in un bicchierino compostabile). Presente Gabriele Geminiani che in qualità di direttore del San Marino Green Festival ne ha sinteticamente introdotto i contenuti salienti. Lo stesso progetto “Pettinare ricordi, annodare relitti” si colloca in un percorso di piccoli ecoKantieri che sono stati creati appositamente per mantenere i fari accesi sulla eco-kermesse settembrina (20, 21 e 22 settembre). Il risultato in queste immagini colorate e di festa con il titolare di Hair Wellness - salone rigorosamente plastic free - che nei giorni seguenti ha comunicato di avere già in agenda i primi appuntamenti per le acconciature “eco-sostenibili”.