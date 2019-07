Agenzia per lo sviluppo economico: in Canada nuove opportunità per le imprese sammarinesi

Non si ferma neppure d'estate l'attività di Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio a favore dell'internazionalizzazione. Nella giornata odierna infatti è stato firmato l'accordo di collaborazione con la Camera di Commercio italiana del Canada. Come preannunciato, si tratta di uno dei 18 accordi con altre camere di commercio ed enti analoghi nel mondo che costituisce l’obiettivo di questa Agenzia nel 2019. Grazie a questa nuova firma, gli operatori sammarinesi potranno accedere ad una vasta gamma di opportunità tra cui: - ricerca di partner commerciali esteri, agenti e distributori; - organizzazione di appuntamenti in Canada; - scambio di informazioni riguardanti i regimi doganali. Attraverso l'attivazione di questo nuovo canale con una economia forte e stabile come quella canadese, l'Agenzia per lo Sviluppo - Camera di Commercio di San Marino intende mettere a disposizione degli operatori sammarinesi un interlocutore serio e affidabile in grado di guidarli e supportarli nelle varie fasi approccio a un mercato che si caratterizza per una crescita continua, un outlook stabile e una marcata propensione all'importazione da fornitori oltreoceano, basti pensare che l'Unione Europea è il secondo partner commerciale del Canada e che l'Italia occupa il terzo posto tra i partner commerciali europei. Questo accordo di collaborazione va ad aggiungersi a quelli già siglati con Brasile, Regno Unito, Emirati Arabi e Cina: documenti-chiave con cui Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio di San Marino traduce in fatti concreti l'impegno a sostenere le imprese sammarinesi nelle loro attività di internazionalizzazione. Strumenti messi a disposizione sia degli operatori che già lavorano all'estero ma desiderano rafforzare e ottimizzare la loro presenza, sia di chi muove i primi passi oltreconfine e ha necessità di effettuare analisi di mercato o conoscere dettagli di natura tecnica.