Ambasciata Giappone: conferimento delle onoreficenze a Leo Achilli

Il 21 maggio, il governo giapponese ha reso pubbliche le onorificenze conferite a cittadini stranieri nella sessione della primavera 2019. Per la Repubblica di San Marino, l’onorificenza “Ordine del Sol Levante, Raggi in oro con nastro” è stata conferita al Dott. Rag. Leo Achilli, Console Generale Onorario del Giappone presso la Repubblica di San Marino, per il contributo nello sviluppo dell’interscambio e delle relazioni d’amicizia tra il Giappone e San Marino. Il Dott. Rag. Leo Achilli riveste la carica di Console Generale Onorario del Giappone presso la Repubblica di San Marino dal 1999. Con una lunga esperienza lavorativa nell’amministrazione di San Marino, nel Consiglio Grande e Generale e presso la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, grazie a cui ha sviluppato solide conoscenze e una vasta rete di contatti in campo economico e politico, si prodiga nel mantenimento dei rapporti diplomatici fra Giappone e San Marino, nonché nei servizi consolari e nella cooperazione ad eventi di ogni genere. Prima di rivestire l’incarico di Console Generale Onorario, Leo Achilli ha fornito ai cittadini sammarinesi preziose opportunità di presentazione della cultura giapponese, realizzando, in qualità di Presidente dell’Associazione San Marino–Giappone, numerosi eventi legati alla cultura tradizionale nipponica, e contribuendo come Presidente del Panathlon Club San Marino

Comunicato stampa

Ambasciata Giappone