Antiriciclaggio: un convegno rivolto ai commercialisti sulle novità in materia

Sarà dedicato all’importante tema dell’antiriciclaggio, dal punto di vista degli studi commerciali, il convegno promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini con la collaborazione di Veda Srl in programma giovedì 28 novembre dalle ore 15:00 alle ore 19:00 presso il Centro Congressi SGC di Via Chiabrera. Il convegno, valido ai fini della Formazione Professionale Continua, approfondirà le novità introdotte con le regole tecniche e le indicazioni per l’adeguata verifica, analizzandone gli aspetti pratici dal punto di vista degli adempimenti per i professionisti. Sarà il Dottor Giuseppe Sciarretta, ex ufficiale della guardia di Finanza esperto delle disposizioni antiriciclaggio in ambito studi professionali e attualmente Director presso aziende con incarichi di controllo economico/finanziario, ad illustrare ai presenti le tematiche oggetto del convegno. Il suo intervento farà seguito all’introduzione del Dottor Giuseppe Pipicella.