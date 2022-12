E’ obbligatoria l’iscrizione di chi svolge la professione a San Marino La Segreteria di Stato per la Giustizia e la Famiglia informa che sono aperte le pre-iscrizioni all'Ordine degli Infermieri ed Infermieri Pediatrici della Repubblica di San Marino. Hanno diritto di essere iscritti all’Ordine i diplomati o i laureati nella qualità di Infermiere o Infermiere Pediatrico sulla base del titolo di studio abilitante o titolo equipollente e che siano altresì in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dallo Statuto. Modalità, moduli e indicazioni per la pre-iscrizione sono disponibili al link: https://www.giustizia.sm/pub1/GiustiziaSM/Pre-iscrizione-ordine-infermieri.html

E’ fatto obbligo ai professionisti che esercitano l’attività di Infermiere nella Repubblica di San Marino di iscriversi all’Ordine degli Infermieri ed Infermieri Pediatrici, ed eventualmente al relativo Albo ed al Registro dei non residenti.