Apertura anno sociale Soroptimist

Mercoledì 23 ottobre si è tenuta l’apertura ufficiale del nuovo anno sociale Soroptimist con una conviviale tenuta al ristorante Terrazza Titano alla presenza di numerosi ospiti e un folto gruppo di socie. Con loro hanno assistito al passaggio della campana S.E. l’ambasciatore d’Italia a San Marino, Guido Cerboni e signora, i presidenti di Rotary Club, Comitato Fair Play e Fondazione Renata Tebaldi, Bianca Maria Toccagni per il Kiwanis, amiche e amici. Ospiti d’onore della serata Barbara Newman, Vicepresidente dell’Unione Italiana Soroptimist, Silvana Benni, già presidente del Club di Bologna, un tempo studentessa del nostro Liceo classico, Nella Bruschi Venturi, madrina del Club di San Marino. Oltre agli interventi di Barbara, Silvana e Nella, momenti significativi dell’incontro sono stati l’accensione delle candele, con l’espressione di auspici indirizzati ai diversi livelli Soroptimist, l’ingresso della socia Paola Lucianelli, trasferita dal Club di Milazzo, il passaggio delle consegne fra governors e presidenti, a sancire il rinnovo delle cariche per il biennio 2019-21: Isabella Gumpert prende il posto di Eleonora Bruschi nel ruolo di rappresentante del Club a livello internazionale (governor); Laura Rossi subentra ad Aurora Cherubini in quello di Presidente. Il consiglio direttivo per il biennio 2019-21 sarà perciò così costituito: Laura Rossi, Presidente, Aurora Cherubini, Past President, M. Domenica Michelotti, Segretaria, Lara Casadei, Tesoriera, Francesca Nicolini e Maria Teresa Righi, Vicepresidenti, Isabella Gumpert Gouvernor, Floriana Solleciti, Cerimoniera.