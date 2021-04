Api e apicoltura, ciclo di incontri

La Cooperativa Apicoltori Sammarinesi e il Soroptimist Club San Marino propongono un ciclo di conferenze online per conoscere il mondo delle api e dell’apicoltura. Le conferenze si terranno su piattaforma zoom a partire da giovedì 15 aprile. Perché parlare di Api e Apicoltura? perché le api sono insetti preziosissimi e insostituibili per l’equilibrio degli ecosistemi e per la sicurezza ambientale ed alimentare della nostra e di altre specie viventi. Esse permettono la riproduzione delle piante, proteggono la salute, la biodiversità degli ecosistemi e lo sviluppo di gran parte delle colture di cui ci nutriamo. Oggi la loro sopravvivenza è sempre più minacciata dall’uso di pesticidi, dall’inquinamento e dai cambiamenti climatici. La loro scomparsa mette a rischio la riproduzione sia delle specie di fiori selvatici sia delle specie coltivate. Un danno incalcolabile per la biodiversità sulla Terra, ma anche per garantire la catena alimentare. Sulla base di questa constatazione e del comune interesse alla tutela dell’ambiente e alla sostenibilità è avvenuto l’incontro fra Cooperativa Apicoltori e Soroptimist Club, che hanno deciso di condividere progetti mirati a favorire la conoscenza del mondo delle api, ad incrementare la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema, a individuare soluzioni per: la promozione della tutela dell’ape mellifera della specie ligustica come specie autoctona la qualificazione sia di aree destinate alla coltivazione di piante che consentano la salvaguardia e la valorizzazione delle api mellifere, organismi chiave per la conservazione della biodiversità vegetale e quindi per il mantenimento dei diversi ecosistemi, sia di aree spontanee. la fruizione delle aree da parte della cittadinanza, della scuola, del turismo ambientale Apicoltori ed esperti del settore ci intratterranno perciò su questi argomenti secondo il seguente calendario di incontri: Giovedì 15 Aprile ore 18.00 Marco Valentini, Il Mondo vegetale a misura d’Ape Melissa Marzi, Il Miele un prodotto di Qualità Venerdì 30 Aprile ore 21.00 Gessica Lanzi, Essere un’Apicoltrice Melissa Marzi, Storia ed Attività della Cooperativa Apicoltori Sammarinesi Giovedì 20 Maggio, giornata Internazionale delle Api, Casa Fabrica Marco Valentini, BioParco per la Conservazione dell’Apis mellifera ligustica L’incontro si svolgerà in presenza solo se possibile, in ottemperanza alle normative anti Covid.

