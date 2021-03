“Aprire un’attività a San Marino” ora disponibile su Amazon

Edizione riveduta e aggiornata per “Aprire un’attività a San Marino”, il manuale a cura della Carlo Biagioli srl, che in maniera chiara e puntuale illustra quali e per chi sono i vantaggi dell’avviare un’attività sul Titano.

Il testo è ora disponibile su Amazon in formato kindle e cartaceo, in lingua italiana e inglese.

Sesta edizione per questo “bignami” della realtà imprenditoriale sammarinese.

Una copertina diversa a partire dal colore, viola, un omaggio alla spiritualità, carattere imprescindibile e presente in ogni iniziativa importante, per un testo che rimane fedele alla mission con la quale è nato: fornire risposte concrete a chi desidera comprendere quanto sia conveniente avviare o trasferire la propria impresa a San Marino.

Dal 2015 anno della prima edizione del libro il testo è stato modellato di pari passo alle modifiche della normativa, in particolare quest’ultima edizione tiene contro della recente introduzione di nuovi strumenti: la residenza a regime fiscale agevolato e quella per i pensionati.

Una sintesi chiara e puntuale di quello che è San Marino, in relazione alla sua appetibilità per chi vuole venire a fare impresa qui, con tutte le informazioni sul sistema economico sammarinese dagli incentivi alla residenza.

Tra i punti di forza spicca senza dubbio una tassazione agevolata, la velocità nell’apertura delle attività, una burocratizzazione non pesante, convenienza fiscale e flessibilità nei rapporti procedono di pari passo, senza trascurare la vantaggiosa posizione geografica, a due passi dal Mar Adriatico, vicino ai porti di Ravenna e Ancona, la sua bellezza, la storia millenaria e tranquillità della vita che qui si può condurre, in una Terra senza traffico, smog e pericolosità.

La funzione assolta dal testo è duplice: informativa e divulgativa, un “breviario” preciso e puntuale sul sistema San Marino, dal punto di vista dei principali adempimenti normativi e fiscali cui deve ottemperare chi desidera avviare un’azienda in loco, risposte concrete e simulazioni di casi pratici.

L’iniziativa ha ottenuto il Patrocinio della Segreteria di Stato Industria Artigianato e Commercio della Repubblica di San Marino ed è stata presentata nel corso di una conferenza stampa alla presenza dell’autore Carlo Biagioli, del Segretario Fabio Righi e del Dott. Gianfranco Vento (AD Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino).









