Associazione Emma Rossi: rinviata al 16 giugno la passeggiata in Centro

Causa il persistere di condizioni di tempo variabile ed in presenza di previsioni non favorevoli per la giornata di domenica, l’ASSOCIAZIONE EMMA ROSSI comunica che la passeggiata guidata lungo le vie del centro storico della Città di San Marino prevista per domenica 26 maggio prossimo è rinviata a domenica 16 giugno prossimo. L’Associazione rende noto che per chi volesse partecipare le iscrizioni resteranno aperte fino al 14 giugno prossimo, mentre tutte le prenotazioni già effettuate rimarranno valide anche per domenica 16 giugno, salvo espressa rinuncia degli interessati.