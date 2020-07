Attraverso la storia: 31 luglio 2020 lo scampo di Garibaldi a San Marino

Gli Istituti Culturali hanno pensato di prorogare, fino al 13 settembre, la mostra realizzata da Archivio di Stato, Biblioteca di Stato e Musei di Stato “Chiediamo asilo e un po’ di pane. Garibaldi a San Marino” che ripercorre le fasi dello "scampo" attraverso l'allestimento di oggetti, immagini, documenti e libri. Una mostra che si propone come riflessione su un momento di grave crisi come quello che si presentò a San Marino il 31 luglio 1849 e che può oggi aiutarci a riflettere sulla forza dell’identità sammarinese e trovare nel passato risposte al nostro complicato presente. Aperta gratuitamente al pubblico, negli spazi del Museo Pinacoteca San Francesco, la mostra si è arricchita di una sezione importante, quella relativa alle Celebrazioni che la Repubblica tributò a Giuseppe e ad Anita Garibaldi nelle diverse ricorrenze, anche e soprattutto attraverso prestigiose emissioni filateliche. La storia di Garibaldi ed i francobolli sono divenuti fucina creativa per le scuole elementari che, già nell’inverno 2019, si sono cimentate nella creazione di nuovi valori bollati. Per saperne di più sulla storia di Garibaldi e Anita, sono stati realizzati brevi video da vedere all’interno della mostra.

Orari di apertura: Museo Pinacoteca San Francesco Via Basilicius, 1, 47890 Città di San Marino

Orari di apertura: Aperto tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 18.30