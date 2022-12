Bsm: prorogata la vendita dei biglietti della Lotteria di Natale

Banca di San Marino proroga fino a mercoledì 14 dicembre il termine per l’acquisito dei biglietti della Lotteria di Natale 2022 L’obiettivo è contribuire all'acquisto, da parte dell’ISS Istituto Sicurezza Sociale, di strumenti utili a tutta la comunità sammarinese, in particolare: - uno spirometro, per il reparto di Pediatria, utilizzato per la diagnosi dell'asma e delle patologie respiratorie; - una o più poltrone per il Day Hospital oncologico, adatte alla movimentazione di pazienti con disabilità e, in versione lettino, ottimali anche per i lunghi tempi delle terapie. Come partecipare: - tutti i residenti a San Marino potranno acquistare i biglietti comodamente online sul sito bsm.sm, oppure recandosi nelle Filiali; - ai Clienti BSM residenti è stato riservato un biglietto omaggio da ritirare in Filiale; un ulteriore biglietto omaggio è riservato agli Azionisti (da ritirare sempre entro il 14 dicembre!) - sempre in Filiale è possibile ritirare il biglietto omaggio riservato ai titolari di Conto 0 -16. Il montepremi complessivo ammonta a 5.000 Euro, suddiviso in 8 estrazioni, offrendo in tal modo più possibilità di vincita ai partecipanti. Inoltre ci sarà una speciale estrazione dedicata ai giovani clienti titolari di un Conto 0-16: per loro in palio tre Monopoly Repubblica di San Marino - Limited Edition. L’estrazione dei biglietti della Lotteria sarà trasmessa la sera del 24 dicembre alle ore 20.00 su San Marino RTV. Banca di San Marino pubblicherà i numeri dei biglietti vincenti sul sito www.bsm.sm e sui propri canali social, oltre che a mezzo stampa. Sarà possibile ritirare la vincita entro il 31 gennaio 2023. Informazioni e biglietti sono disponibili sul sito www.bsm.sm.