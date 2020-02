Colonia Montana "San Marino" 2020 a Chusi della Verna (AR)

La Parrocchia di Serravalle, unitamente alla Congregazione di Serravalle, la Giunta di Castello di Serravalle e con la collaborazione e contributo dell’Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino, organizza per l'estate 2020 il soggiorno a Chiusi della Verna (AR). Possono partecipare i ragazzi e le ragazze da 8 anni compiuti a 14 anni così suddivisi: I quattro turni sono divisi per età (due per le elementari (8 - 11 anni) e due per le medie (11 – 14 anni). Tutti i turni sono misti (ragazze/ragazzi). Chi sta facendo ora la quinta elementare può partecipare sia ai turni delle elementari che a quelli delle medie.

All’atto dell’iscrizione è richiesto il versamento della quota di € 350,00 E’ prevista una agevolazione per i fratelli (il secondo paga una quota di € 300,00) Non saranno ritenute valide iscrizioni senza il saldo della quota.

La quota di iscrizione è aumentata in modo così importante per far fronte alla necessità di rientro in tempi brevi, delle spese sostenute dalla Congregazione di Serravalle per la sicurezza e riqualificazione degli ambienti interni ed esterni della Colonia.

Turno per giovanissimi dal 16 al 22 agosto (dai 15 anni in poi)

ISCRIZIONI: 14 e 16 marzo dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00

martedì 17 marzo dalle ore 9,00 alle ore 12,00

fino esaurimento posti

Ogni persona può iscrivere solo ragazzi/e appartenenti al proprio nucleo famigliare



ISCRIZIONI e INFORMAZIONI presso: Parrocchia di Serravalle

via Ezio Balducci 36 - serravalle (RSM)

Tel. 0549.900161 e.mail: coloniachiusidellaverna@gmail.com

Cell: 3371009851 – 3703775782

La Colonia Montana di Chiusi della Verna è la continuazione dei campeggi estivi vissuti in tenda, dal 1954 nei boschi dell’Appennino, verso Badia Prataglia promossa e condotta da don Giuseppe Innocentini, per tutti don Peppino. Dal 1967 si è trasferita in maniera stabile, grazie alla collaborazione con la Congregazione di Serravalle, presso l’attuale edificio a Chiusi della Verna.

Il motivo che sta al cuore e all’origine di questa opera educativa è quella di offrire a bambini, ragazzi e giovani della nostra Repubblica un’esperienza significativa di vita con i valori essenziali dell’amicizia, della condivisione, del rispetto della natura e della fede, dove ognuno possa sentirsi accolto e valorizzato per quello che è in un clima familiare.

La Colonia montana “San Marino” a Chiusi della Verna è promossa da: Parrocchia di Serravalle, congiuntamente alla Congregazione di Serravalle, con il contributo dell’Istituto Sicurezza Sociale, e la collaborazione della Giunta di Castello di Serravalle, delle Aziende Autonome di Stato, di Enti, Ditte, privati cittadini e di numerosi volontari.