Commissione Finanze: opposizione, la maggioranza non ce la fa

La maggioranza non ce la fa: non ha più i numeri, men che meno le idee, eppure continua a gestire i lavori istituzionali come se avessero ancora la forza numerica derivante da 44 consiglieri. Anche nella seduta di ieri della Commissione Finanze, nell’ambito della discussione sul progetto di legge sugli autonoleggi che tanto ha fatto discutere anche all’interno della maggioranza, è andata di scena l’ennesima tragica commedia. Lavori prolungati fino alle tre di notte, senza una reale motivazione nel merito anche perché la convocazione prevedeva i lavori della commissione anche per la giornata odierna. Il motivo? Il timore di non raccattare sufficienti consiglieri di maggioranza nel pomeriggio successivo, con la possibilità di non riuscire a portare la norma in seconda lettura. Abbiamo quindi assistito all’ennesima forzatura, al “muro contro muro” che ha poco senso in questa fase politica dove il confronto e l’atteggiamento responsabile dovrebbero essere costanti nell’azione di Governo, specialmente su tematiche così delicate come la normativa sugli autonoleggi, un settore economico fra i più sensibili a distorsioni e attenzionato anche dalle autorità italiane. L’arroganza di questa maggioranza, sempre più in difficoltà, però non ha più limiti e tutto questo va a discapito del Paese che dovrà subire una campagna elettorale anticipata, clientele, immobilismo istituzionale con sedute vuote di contenuti ma particolarmente dispendiose da un punto di vista economico e di tempo. L’auspicio è che qualche consigliere abbia uno scatto d’orgoglio e ragionevolezza e metta fine a questa costosa agonia politica ed istituzionale.

cs Consiglieri di opposizione della Commissione Finanze