Conclusa la settima edizione di San Marino Comics

Si è conclusa domenica 30 agosto la settima edizione dell’evento più atteso dagli amanti dei Fumetti e della Cultura POP: il San Marino Comics Festival. Tanti i turisti e appassionati che non si sono lasciati scoraggiare dalle intemperie partecipando agli oltre 50 eventi contenuti nel programma. Questi i dati dell’edizione 2020 che hanno risentito della mancanza dei turisti in bus causata dall’emergenza Covid- 19: 12.796 passaggi registrati in funivia e 24.845 i visitatori stimati nei parcheggi del Titano nei tre giorni di evento. Un festival che diventa sempre di più un punto di riferimento e che ha saputo rilanciare un settore fermo da febbraio in tutta Europa con un ricco programma di eventi; i numerosi visitatori in centro storico hanno potuto assistere, tra le molteplici proposte, al concerto tributo con le più belle sigle Disney con gli “Animeniacs Corp” (prodotto da Lucca Comics), al “Concertone” Buon Compleanno Mazinga Z per festeggiare i 40 anni dell'uscita in Italia del famoso robot con tutti gli artisti più importanti che hanno fatto la storia delle Sigle TV, all’emozionante gara cosplayer di San Marino Comics, organizzata insieme a Epicos, già collaboratore di Lucca Comics. E nelle contrade non sono mancate parate per tutti i gusti: Disney, Steampunk, Star Wars,e Zombie Walk mentre gli appassionati dei personaggi Marvel, Disney, Warner Bros, Diabolik e Zagor hanno incontrato gli autori nella Artist Alley. "San Marino Comics ha la forza di divertire grandi e piccini trasformando il nostro centro storico in un luogo magico, cinematografico, da favola… - dichiara il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati - Ho passeggiato per le contrade e mi sono sentito in un fumetto, poi ho fatto un tuffo nel passato vedendo sfilare gli eroi dei cartoni animati della mia infanzia e contemporaneamente ho avuto la possibilità di vedere quante persone sono coinvolte in questo mondo incantato! San Marino Comics è un evento organizzato a meraviglia ma è soprattutto un appuntamento imperdibile sia per chi vive il mondo dei cosplay, del fumetto, dei giochi di ruolo o dei cartoon, sia per chi ha voglia di sorridere e divertirsi trascorrendo un week end diverso dal solito. Un altro evento di successo del nostro palinsesto!" "La cultura pop che caratterizza San Marino Comics trascina tutti in un mondo incantato e anno dopo anno sono sempre di più le persone che vengono a San Marino per questo incredibile evento - afferma il Segretario di Stato per la Cultura Andrea Belluzzi - Le nostre Segreterie devono proseguire sulla strada tracciata, quella della collaborazione. Dobbiamo lavorare ad eventi di questo genere per riuscire a tornare ad avere il Centro Storico invaso di turisti e in questo caso di appassionati di settore. Congratulazioni a chi ha organizzato questa incredibile manifestazione". “Il San Marino Comics si riconferma come punto di riferimento per i tanti appassionati - sottolinea Nicoletta Corbelli, Direttore dell’Ufficio del Turismo – un ringraziamento particolare va all’organizzazione che ha prontamente ripristinato i danni causati dal maltempo e garantito lo svolgimento dell’evento riprogrammando tempestivamente tutte le attività”. “Con coraggio e determinazione abbiamo fortemente voluto anche quest'anno il nostro Festival per dare un segno di ripartenza e il nostro contributo al comparto turistico e culturale alla Repubblica di San Marino - commenta Paolo Gualdi, Presidente dell’Associazione San Marino Comics - Le misure di prevenzione imposte dalla pandemia ci hanno costretto a mettere in campo risorse economiche e forza lavoro straordinarie. Inoltre ci siamo ritrovati a combattere contro il forte vento, reinventandoci e ricostruendo il festival nel giro di un paio d'ore alla domenica mattina. Tutto questo è stato possibile solo grazie ai nostri volontari che con tanta passione hanno fatto squadra affinché anche quest'anno si potesse realizzare il nostro sogno che si chiama SAN MARINO COMICS FESTIVAL, ricevendo feedback positivi da parte di tutti i visitatori.” San Marino Comics Festival è un evento realizzato dell’Associazione San Marino Comics con il patrocinio delle Segreterie di Stato per il Turismo e per la Cultura e in collaborazione con l’Ufficio del Turismo. Un doveroso ringraziamento alla Giunta di Castello di Città, le associazioni di categoria, gli sponsor, i volontari e quanti hanno contribuito al successo dell’evento.

Ufficio Stampa – Ufficio del Turismo della Repubblica