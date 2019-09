Consegna premio alla carriera all'illusionista Gabriel

Come già annunciato,venerdì 13 settembre presso il teatro Talia di Tagliacozzo (AQ) è stato consegnato a Gabriele Merli in arte Gabriel il prestigioso premio alla carriera. La consegna è avvenuta da parte di Damaso Fernandes presidente dell'università magica internazionale U.M.I. fondata e diretta dal maestro Gianluigi Sordellini promotrice del riconoscimento. Tra le motivazioni : la brillante carriera e lo straordinario contributo al mondo dell'arte magica organizzando il Festival Internazionale della magia di San Marino divenuto tra i più celebri e rinomati a livello mondiale. Altra motivazione che si legge nelle note è l'aver portato la figlia portatrice di sindrome di Down a diventare una illusionista di talento conosciutissima con il nome d'arte di Magica Gilly che sta calcando prestigiosi palcoscenici internazionali. Per l'occasione Gabriel e Gilly si sono esibiti anche sul palcoscenico del teatro Talia davanti un folto pubblico composto dal pubblico locale e dai numerosi maghi intervenuti al convegno.

Comunicato stampa

Festival della magia San Marino